ضبط 90 مخالفة إشغال خلال حملة ليلية بمدينة العياط

تمكنت أجهزة مجلس مدينة العياط، خلال حملة ليلية مكبرة، من ضبط 90 مخالفة إشغال.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعمل حملات لرفع الإشغالات على مستوى المحافظة.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس مدينة العياط، في بيان، إنه جرى عمل حملة إشغالات ليليه بالمدينة شملت شوارع شكري القواتلي بمنطقة مزلقان العياط والجيش والجمهورية.

وأكد "عبدالفتاح" لـ"الوطن"، استمرار أعمال تجديد كوبري مصرف جرزا، جنوب العياط، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال شهر يونيو المقبل.

وكانت محافظة الجيزة وضعت معايير محددة لوجود المفروشات والسرادقات بكل أنواعها خلال شهر رمضان، ولن يتم السماح بمخالفة تلك المعايير حفاظًا على حق المواطن في السير بالشارع دون تعرضه لأي معوقات.

وأوضحت المحافظة، أن حملات إزالة الإشغالات لن تتوقف حتى تصل للمستوى المرجو من المواطنين، ولكي تظهر المحافظة بالشكل اللائق بها على أن تستمر دوريات العمل لفرق الإشغالات على مدار اليوم لتمشيط الشوارع.