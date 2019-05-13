كلبش3 | ملخص الحلقة السابعة.. اللواء خطاب يصاب بالسرطان

يكشف اللواء جلال خطاب، رجاله الذين يعملون مع سليم الأنصاري في شركة الأمن، في الحلقة السابعة لمسلسل كلبش 3، حيث يؤكد اللواء جلال، في حديثه لسليم، أن المجموعة التي يعمل معها من أفضل المواهب، ويجب عليهم أن يكثفوا العمل لمعرفة جميع التفاصيل عن علوان وابنته.

كما يكشف الصحفي "غسان"، في حواره مع أكرم صفوان، أهمية محمود علوان، لديه بسبب تقربه من الأحزاب المعارضة في الدول العربية، ليلتقي سليم الأنصاري مع مجموعة من رجاله في المخزن السري، للبدء في وضع خطة العمل ضد أكرم.

وضمن أحداث الحلقة يصاب اللواء جلال خطاب، بمرض السرطان، ويخفي خبر مرضه عن كل من حوله، تجنبا لإحباطهم، ثم يتصل برجل الأعمال محمود علوان لكي يلتقيه.