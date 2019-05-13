إحالة سيدة قتلت جارتها بمساكن الكوثر في السويس للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالسويس سيدة، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامها بقتل جارتها في مساكن الكوثر عن طريق الطعن في الرقبة، ونقلت المتهمة إلى سجن قسم شرطة عتاقة لتنفيذ قرار النيابة.

كان مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بمقتل "منى. م. ح" 23 عاما، داخل الوحدة السكنية التي تقيم بها في مساكن الكوثر بحي عتاقة، وأنه جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفيي السويس العام.

وأكدت التحريات الأمنية، أن من ارتكب جريمة القتل هي "هدى. أ"، 30 عاما، جارة القتيلة، وأن المتهمة سبق وأن سجنت في قضية اتجار مخدرات 3 أعوام، وأن نجل زوجها ساعدها وصعد معها للوحدة السكنية التي تقيم فيها القتيلة.

وكشفت التحقيقات بالنيابة العامة تفاصيل الجريمة، وهي أن ما حدث هي في البداية مشاجرة بين أسرة القتيلة والمتهمة بالقتل قبل حدوث جريمة القتل بيوم، وأنه في اليوم التالي صعدت "هدى" المتهمة بجريمة القتل بصحبة نجل زوجها إلى الوحدة السكنية التي تقيم بها "منى" الضحية، وطعنت الضحية بالسكين في رقبتها.

وأكدت شهادة الشهود، أن المتهمة معروف عنها العنف وأنها تزوجت من زوجها بعد خروجها من السجن منذ فترة ومقيمين داخل العمارة السكنية التي تقيم بها الضحية.