شهد سعر صرف الدولار تراجعا جماعيا أمام الجنيه المصري في البنوك، إذ تراجع 3 قروش في 7 بنوك خلال التعاملات الصباحية، وهي "مصر، البنك الأهلي المصري، العربي الأفريقي الدولي، عودة، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي، والتجاري الدولي"، ليباع بـ17.14 جنيه مقابل 17.17 أمس الأحد.

واحتل بنك قطر الوطني قائمة البنوك الأقل سعرا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ17.13 مقابل 17.03 جنيه للشراء، فيما احتل مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا لشراء الدولار بقيمة 17.13جنيه.

واستقرت أسعار العملات العربية دون تغيير، ليباع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بـ4.57 جنيه، والدرهم الإماراتي بـ4.67 جنيه للبيع.