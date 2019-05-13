نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة أسيوط، ضمن برنامج شهر رمضان المبارك.

وعقدت مكتبة آل عابدين بموشا، محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي"، حاضر بها حسن محمد جابر عطالله، وتناول فيها آداب الحوار، وفضل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وتستمر فعاليات الورشة الفنية للفوم بقصر ثقافة ديروط بعنوان "من وحي رمضان"، تدريب مسك صلاح ومها محروس، ويقام معرض نتاج الورشة، فضلا عن استمرار فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بمركز ثقافة الطفل بمنفلوط، بمشاركة الأطفال، تدريب زينب محمد عبدالرحيم.

ونظم قصر ثقافة أبوتيج مسابقة ثقافية ضمن برنامج رمضان، قدمها الشاعر عصام همام بمقر قاعة الأنشطة بقصر ثقافة أبوتيج، وفاز بالمركز الأول بها دعاء جعفر، وبالمركز الثاني عمرو محمد محمود.