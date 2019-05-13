تجديد حبس يحيى حسين عبدالهادي 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المهندس يحي حسين عبدالهادي 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وهي القضية المعروفة بإسم قضية تنظيم "اللهم ثورة" والتي تضم عددا من المتهمين بجانب "عبدالهادي".

ومثل عبد الهادي أمام النيابة في جلسة تجديد الحبس، مساء أمس، وصدر القرار فيها بتجديد الحبس. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبدالهادي في يناير الماضي بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من نيابة أمن الدولة العليا في الاتهام المنسوب له، وبعد القبض عليه عرض على النيابة للتحقيق معه والتي قررت حبسه احتياطيا.