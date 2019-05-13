نظمت وزارة الأوقاف لقاءً علميا بملتقى الفكر الإسلامي، في ساحة مسجد سيدنا الإمام الحسين بعنوان "قيمة الكلمة وخطورتها في الإسلام"، حاضر بها الدكتور عمر حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر وأمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وبعض من الأئمة، وجمع غفير من الجمهور، وبعض من طلبة العلم الموفدين من دول أفريقية وآسيوية.

ووجّه أمين سر لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب في بداية كلمته، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بوعيه فوت الفرصة على أعداء الوطن، فلم يسقط المجتمع في نار الفوضى، مؤكدا أنّ مصر تبوأت مكانة عالية في عهده بفضل أمانة الكلمة من القيادة السياسية الحكيمة.

وثمَّن حمروش جهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يحرص منذ تولي منصبه على محاربة الفكر المتطرف، إيمانًا منه بأنّ بناء العقول يحتاج فكر جديد ومنهج قويم، مثمنًا جهوده في نشر الإسلام الوسطي المستنير في ثوب جديد، وفق ضوابط شرعية وثوابت إيمانية تعبر عن منهج الإسلام الصحيح.

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب أنّ المسلم يجب أنّ يلتزم بأمانة الكلمة التي تؤثر سلبا أو إيجابا على الفرد والمجتمع، موضحا أنّ الكلمة الصادقة يمتد أثرها بعد وفاة الإنسان، فكم من أناس بقيت كلماتهم سراجًا منيرًا بعد وفاتهم يضيئ الطريق للسالكين، وأنّ مسؤولية الكلمة عند العلماء تعني الالتزام بالمنهج الأسمى في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى، كما قال تعالى "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".

وفي ختام كلمته، أكد حمروش أنّ جهاد الكلمة لا يقل عن جهاد النفس والمال، لأنّ الكلمة الصادقة قد تصلح فاسدا أو تبني أمة، والكلمة الكاذبة قد تهوي بصاحبها إلى دركات من الجهل والتخريب.

وفي كلمته قال إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، إنّ الله تعالى ميّز الإنسان عن سائرِ المخلوقات بنعمة اللسان، وبه تفضّل عليهم قال الله جل وعلا: {أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ}، وقال تعالى: {الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْأِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}

وأوضح عزام أنّ اللسان وسيلة التعارف بين الناس، وعن طريقه يتعلم الناس العلوم الشرعية والدنيوية، وعن طريق اللسان يُعرف الحق من الباطل، والصحيح من الخطأ، والصدق من الكذب، والأمانة من الخيانة، وباللسان يؤمر بالمعروف ويُنهى عن المنكر، وباللسان يعرف المؤمن من المنافق، والبر من الفاجر، والتقي من الشقي، وباللسان يبلغ الفرد المنازل العالية في قلوب الخلق، وباللسان يبلغ العبد الدرجات العلى عند الله تعالى، وبه يسقط في دركات النار وسخط الله عز وجل، قال: "إنّ العبدَ ليتكلّم بالكلمة من سخَط الله، ما يظنّ أن تبلغَ ما بلغت، يهوي بها في النارِ أبعدَ مما بين المشرِق والمغرب، وإنّ العبدَ ليتكلّم بالكلمة من رضوانِ الله، ما يظنّ أنّ تبلغَ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانَه إلى يوم يَلقاه» .

وتابع أنّ الخوض في أعراض الناس بالغيبة والنميمة من الموبقات، وينبغي ألا يتقول الإنسان كلمة تؤذي الآخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الناس مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"، ويكفي أنّه بكلمة تبنى الأوطان وبكلمة تهدم الأوطان.

وفي ختام كلمته، أكد أنّه ينبغي على الإنسان أنّ يستعمل اللسان في الخير، وفيما يقربه من الله سبحانه وتعالى القائل: "لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ ٱبْتَغَاء مَرْضَتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا"، وأنّ من شغل نفسه بالله تعالى ابتعد عما يشغله عن الله.