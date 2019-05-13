أحالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، اليوم، رئيسي لجنتين ومراقبا، و6 ملاحظين، ومسؤول أمن، للتحقيق وتغييرهم بلجنتين تابعتين لإدارة بيلا التعليمية.

كما استجاب اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفرالشيخ لوكيل الوزارة بإرسال قوة أمنية برئاسة العميد أحمد نشأت مأمور مركز بيلا لغلق مكتبتين قريبتين من لجان الإعدادية ببيلا، طوال امتحانات الطلاب، لعثورها على أوراق إجابة بأيدي أولياء الأمور خارج اللجان.

كما نقلت وكيل الوزارة، جميع أوراق طلاب مدارس إدارة بيلا التعليمية لتصحيحها في الكنترول الرئيسي بكفرالشيخ بدلاً من تصحيحها في كنترول الشهادة الإعدادية ببيلا، مؤكدة مجازاة كل من يتهاون في العملية الامتحانية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، للجان مدرسة أحمد عبدالعزيز الابتدائية، ولجنة مدرسة بيلا الإعدادية بنات القديمة، واستبعدت وكيل الوزارة رئيس لجنة مدرسة أحمد عبدالعزيز الابتدائية، واثنين من الملاحظين، كما استبعدت وكيل الوزارة رئيس لجنة مدرسة بيلا الإعدادية القديمة، ومراقب الدور، و4 ملاحظين باللجنتين 6 و10، وجرى استبدالهم بملاحظين آخرين وأحالتهم جميعا للتحقيق لعدم انضباط اللجنتين.

وأدى 52 ألف و331 طالباً وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية في 318 لجنة في اليوم الثاني للامتحانات.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها ناقشت الطلاب والطالبات في مستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وتبين أنه جاء من المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني، وجاءت الاسئلة في مستوى الطالب المتوسط.