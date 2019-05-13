طالب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوضيح ما يثار بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي.

وأضاف فرغلي في بيانه العاجل الذي ألقاه اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال: "أولى ثانوي يتم التجربة فيهم، وطالب أولى ثانوي لا يتحمل ذلك، المواطنين بيسألونا إيه اللي بيحصل، التلميذ الصبح يقال له امتحانك بالتابلت، وبالليل يقال له امتحانك ورقي".

وفى بيانه العاجل، طالب النائب أحمد بدوي، بالتنسيق بين المحليات والمحافظات ووزارة التنمية المحلية، فيما يخص مشروع توصيل الصرف الصحي للمنازل في القرى منعًا لإهدار المال العام.

وانتقد النائب أحمد البعلي، في بيانه العاجل لوزيرة الصحة، عدم تشغيل أجهزة التنفس والحضانات بمستشفى التل الكبير والمستشفى المركزي، رغم وجود أطباء، مطالبًا بسرعة تشغيلها حفاظًا على أرواح الأطفال، بينما طالب نائب السويس طارق متولي، الحكومة بسرعة التدخل وإنقاذ المواطنين من الطرق التي تمثل حالات خطورة شديدة، من كثرة ما تشهده من حوادث.

وطالب نائب قنا محمود الضبع، بمنع إقامة طريق كبير في وسط الزراعات بالمحافظة، قائلا: "عايزين نمنع إنشاء طريق جديد وسط الزراعات".