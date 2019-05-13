تداولت العديد من المصطلحات "الكنسية" بعد الحادث الذي شهدته كنيسة مار مرقس في شبرا الخيمة، بينها "قس" و"قمص" بالنسبة للمجني عليه القمص مقار سعد، الذي قيل عنه "قس" في حين أنّه يحمل رتبة "قمص"، فضلا عن التباس الأمر بشأن الجاني بين "حارس" و"فراش".

وقتل القمص مقار سعد على يد "فراش" في كنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

وحسب موقع "الأنبا تكلا هيمانوت.. تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، فهناك درجات للخدمة داخل الكنيسة:

درجة الأسقفية

تعني كلمة أسقف "نظارة" أي صاحب النظرة المتسعة أو الناظر من أعلى over seer أو الرقيب، ويرأس الأسقف الكهنة ويقوم بالتدشين والشرطونية (وهي السيامة والرسامة).

أما المطران وهي كلمة يونانية، فتعني "صاحب المدينة الأم" فيختلف عن الأسقف في المهام الإدارية فقط، وعادة ما يتولى إدارة إيباراشية مهمة، من حيث الحجم أو التاريخ أو كلاهما، وفي هذه الحالة يطلق على إيباراشيته لفظ "مطرانية".

القسيسية

تعد درجة "قس" أول رتبة في درجة القسيسية، والقس كلمة مأخوذة عن السريانية وهي بمعنى شيخ ويقابلها في اليونانية كلمة "أبريستيروس ".

أما "القمص" يسمى "إيجومانوس"، وهي كلمة يونانية بمعنى المدبر، وذلك حسب قول بولس الرسول: "أما المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة".

وينظم "القمص" الخدمة الروحية والاجتماعية في الكنيسة بين القساوسة والشمامسة، ويكون مسؤولا عن رعاية شعب الكنيسة.

الشماسية

شماس كلمة سريانية تعني "خادم" ووظيفته معاونة القس أو الأسقف في أداء الخدمات الدينية، وللشمامسة 5 رتب هم (الابصالتس "المرتل"، الأناغنوستيس "القارئ"، الإيبودياكون "مساعد الشماس"، الدياكون "الشماس الكامل"، والأرشيدياكون "رئيس الشمامسة").

خدام مدارس الأحد

ومدارس الأحد هي فصول مقسمة بالمراحل الدراسية بداية من الحضانة وحتى الثانوية، أما الشباب في مرحلة الجامعة وما بعدها يذهبون إلى اجتماعات للشباب أو الشابات أو اجتماع الأسرة وغيرها.

ويخدم في هذه الفصول خدام يتم تأهيلهم كنسيا بدروس "إعداد الخدمة"، ليستطيعوا تعليم النشأ مبادئ الدين المسيحين، وليس كل خدام مدارس الأحد له درجات كهنوتية، رغم أنّ بعضهم يحمل رتب شماسية، في مدارس الأحد يخدم خدام وخادمات من الجنسين.

الكشافة

وتتولى فرق الكشافة في الكنائس عمليات تنظيم الدخول والخروج، وتعد ضمن الخدمات داخل الكنيسة، وفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نوعين من الكشافة (البحرية والجوية) ولكل منهما زي خاص، يرتدون زيّ "سكاوت" الرسمي.

ليس من مهام الكشافة "تأمين الكنائس" بل الأمن الإداري والشرطة، لكنهم يعملون على الأعمال التنظيمية في الأعياد والمناسبات.

الشرطة والأمن الإداري

وحسب وسائل الإعلام، الشرطة والأمن الإداري هما المسؤولان عن تأمين وحماية الكنائس، ولا يدخل الخدّام في مهام رجال الأمن الذين يقفون أمام الكنائس للحماية والتأمين.

العمال

يعمل في الكنيسة عمال وفراشين ومسؤولين عن النظافة والصيانة وغيرها من الأعمال التي تتطلب عمال وصنايعية كل في مجاله، وتوظف الكنيسة العمال بأجر، والفرق بين الخادم والعامل أنّ الخدام لا يتقاضون مقابلا أمام خدمتهم بالكنيسة أما العمال فلهم أجر ومرتب.