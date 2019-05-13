محافظ الدقهلية: منع تشغيل الـ"توك توك" نهائيا داخل المدن ومصادرته فورا

شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، على مصادرة أي "توك توك" داخل شوارع المدن نهائيا ومصادرته على الفور، مؤكدا استمرار عمل الـ"توك توك" بالقرى والعزب فقط، لتسهيل الانتقال للمواطنين هناك.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، اليوم، بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وطالب شاروبيم رؤساء المراكز والمدن بمراجعة قرارات الإزالة والعمل على تنفيذها من المهد، دون انتظار صدور قرار منه.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة متابعة الخطة الاستثمارية، وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستخلصات لجميع المقولين قبل بداية السنة المالية الجديدة.