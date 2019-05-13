تشهد أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كلبش 3، لقاء بين سليم الأنصاري الذي يجسد دوره أمير كرارة، واللواء جلال في مكان سري متفق عليه مسبقا ويبلغه بجميع ما جرى بينه وبين أكرم صفوان في آخر لقاء جمع بينهما، ويطالب اللواء جلال من سليم الأنصاري أن ينفذ أوامر أكرم على أكمل وجه، بل ويشعره أنه تحت طوعه.

ويؤكد اللواء جلال أن العمل مع أكرم من الممكن أن يكون مفتاح لحل لغز قضايا كبيرة في مصر، ويرى أنه على سليم الأنصاري أن أي معلومات يحتاجها أكرم من المهم معرفتها ثم تحديد أي معلومة يتم عرضها عليه.

ويتجه اللواء جلال، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، إلى مكتبه ويعرض الضابط عوني عليه تقريرا عن محمود علوان الذي كان أكرم صفوان طلب من سليم معرفة كل شيء عنه ضمن الاتفاق بينهما.