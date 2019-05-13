وزير الزراعة يحيل ملف "مراقبات التنمية" بمشروع شباب الخريجين للنيابة

أحال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملف مراقبات التنمية، التابع لمشروع شباب الخريجين، إلى النيابة.

ويأتي قرار "أبو ستيت" تنفيذا لمنهج الإصلاح الإداري، ومواجهة الفساد الذي اتخذته الوزارة، وبدأت العمل على مكافحته بخطوات جادة.

واطًّلَع وزير الزراعة على مذكرة المستشار القانوني للوزارة، المتضمنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول فحص مراقبات التنمية، التابع لمشروعات شباب الخريجين، والمتضمن "عدم وجود لائحة مالية معتمدة من المشروع، وضعف الرقابة على المبالغ التي يتم توريدها، وكذلك المبالغ التي لا يتم توريدها" وذلك لعدم وجود رقابة ومصادقة دورية للأرصدة والمبالغ التي يتم توريدها بحساب الهيئة.

وأشار التقرير إلى حقوق الدولة بمبالغ جاوزت 500 مليون جنيه، مما أهدر حقوق الدولة المستحق تحصيلها.

كما تلاحظ بقاء مبالغ مالية، بلغ ما أمكن حصره منها 247 مليون جنيه متأخرات على صغار المنتفعين دون تحصيلها بالمخالفة لأحكام القانون.

ويشار إلى أن بعض العاملين في المراقبات، يقومون بتحصيل الكهرباء بـ"فواتير غير معتمدة من وزارة المالية، وغير مطبوعة في المطابع الأميرية" بما يؤدي إلى ضعف الرقابة على عملية التحصيل، وكذلك "عدم وجود قواعد لصرف الحوافز والمكافآت، وصرف كل المخصصات لصيانة الكهرباء كحوافز، دون تجنيب مبلغ للصرف على مواجهة الأعباء، من "صيانة وإصلاح سيارات، والأدوات، وخلافه" والذي أدي إلى ضعف المراقبة على الحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين.

كما نص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على بقاء العديد من الآلات والسيارات بالمراقبات، معطلة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها، بما يخالف قواعد ترشيد الإنفاق.

وتضمن التقرير أيضا، قيام "المراقبات" بصرف مبالغ مالية كبيرة على ضيافة أعضاء اللجان الإشرافية، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار أموال الحساب بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي يقتضي إحالة الملف للسلطة القضائية المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

ويأتي قرار وزير الزراعة، في ظل تنسيقه مع الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص المخالفات المالية والإدارية للعاملين بوزارة الزراعة، وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى الجهات القضائية المختصة.