يتهافت المسلمون على العمل الخيري، لكسب الثواب والتقرب إلى الله في شهر رمضان، وتوفر العديد من المؤسسات الخيرية أو المستشفيات إمكانية إرسال رسالة قصيرة للتبرع للمحتاجين.

ورصدت "الوطن" الأرقام التي يمكن من خلالها إرسال رسائل قصيرة للتبرع للمؤسسات، كالتالي:

مستشفى الأورام 500500

للتبرع للمستشفى يمكن إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 9797.

بنك الطعام

يمكن التبرع من خلال إرسال رسالة إلى 9595.

مستشفى أبو الريش

للتبرع للمستشفى يمكن إرسال رسالة قصيرة إلى 9655.

مؤسسة بهية

يمكن التبرع من خلال إرسال رسالة إلى 9602.

مستشفى السرطان 57357

للتبرع للمستشفى يمكن إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 57357.

مصر الخير

للتبرع للمؤسسة يمكن إرسال رسالة قصيرة إلى 9597.

مؤسسة مجدي يعقوب

للتبرع للمؤسسة يمكن إرسال رسالة قصيرة إلى 9698.

جمعية رسالة

للتبرع للجمعية يمكن إرسال رسالة قصيرة إلى 9598.

مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

للتبرع للمستشفى يمكن إرسال رسالة قصيرة إلى 9899.