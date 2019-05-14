نشر الإعلامي مصطفى بكري تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" معلقا على قرار مجلس النواب الليبي بحظر جماعة الإخوان الإرهابية.

وكتب بكري: "قرار مجلس النواب الليبي بالتصويت بأغلبية على حظر جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، هو تأكيد على رفض الشعب الليبي للجماعة الإرهابية وحزبها، وهي بداية جادة لمواجهة هذه الجماعة على كافة المستويات".

وأضاف: "الإخوان هم أس البلاء والداء، القضاء عليهم قضاء على كافة التنظيمات الأخرى".

وصوت مجلس النواب في ليبيا بالموافقة على قانون تجريم جماعة الإخوان واعتبارها تنظيمًا إرهابيًا، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".