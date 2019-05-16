استقبلت صوامع وشون الدقهلية كميات من القمح المصري إنتاج عام 2019 وصلت إلى 124 ألفا و727 طن قمح من مزارعي المحافظة منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، إن منظومة التوريد تسير بكل سهولة ويسر، ووفقا لما قرره الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وبإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ووصلت الكميات الموردة حتى الآن 124727 طن قمح، وأن إجمالي المستهدف توريده هذا الموسم حوالي 228 ألف طن.

وأضاف صليب ل " الوطن" أن أكبر كميات استقبلتها الشركة القابضة للصوامع وبلغت حتى الأن 73414 طن، واستقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا 30513 طن، و البنك الزراعي المصري 20800 طن

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على انتظام عملية استلام القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوريد القمح إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.

يذكر أن وزارة التموين حددت أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنية للأردب وزن 150 لدرجة النقابة 22.5 قيراط، ومبلغ 670 للأردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراط، ومبلغ 685 جنية للأردب لدرجة النقابة 23.5 قيراط.