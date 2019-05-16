حصلت الوطن على نص تقارير اللجنة النوعية، التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي كشفت عن 69 ملاحظة بمخالفات فى 7 مسلسلات في بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، تنوعت ما بين "ألفاظ مبتذلة، وإيحاءات جنسية، وإهانة المرأة، وتوظيف الدين سلبيًا، ومخالفة كود الطفل".

دراما "الأعلى للإعلام": "لآخر نفس" يُظهر الإرهابيين بصورة إيجابية.. و"شقة فيصل" يروج للمخدرات.. وألفاظ مبتذلة فى "قابيل"

وترفع اللجنة الفنية هذه التقارير للجنة الدراما للبت فى مدى جديتها، وتوصية للمجلس باتخاذ قرارات بشأنها حال اعتمادها كمخالفة.وكانت الملاحظة اللافتة للانتباه، بحسب التقرير، تلك التي وقعت في الحلقة التاسعة من مسلسل "لآخر نفس"، حيث أظهرت الإرهابيين بصورة إيجابية وكأنهم أكثر تدينًا، وذلك أثناء عملية التفجير ونطق منفذ العملية الإرهابية للشهادة، واستخدامه بعض المصطلحات الدينية "سنتقابل في الفردوس بإذن الله"، فضلًا عن مطالبة إرهابي آخر زميله بأداء الصلاة حتى يخرج من أزمته النفسية.

ونال مسلسل "مملكة الغجر" نصيبًا من اسمه، إذ تم رصد 17 ملاحظة بمخالفات فى الحلقة العاشرة، منها 16 لفظاً مبتذلاً منها "بتشم إيه، أفغانى على أبوه، اسفوخس عليك، رجالة غجر".

أما مسلسل "قمر هادي" فتضمّن فى حلقته التاسعة 7 ملاحظات أبرزها إهانة الأب والمرأة، بينما قال التقرير إن هناك ترويجاً للمخدرات فى الحلقة العاشرة من "شقة فيصل" في مشهدَي تدخين بانجو فوق سطح أحد البيوت ووزن أكياس البودرة، من إجمالى 13 ملاحظة، بينما اشتملت الحلقة العاشرة من مسلسل "الزوجة 18" على مخالفتين تتعلقان بإيحاءات جنسية.

وفي الحلقة الحادية عشرة من "قابيل"، رصدت اللجنة 14 مخالفة، من بينها 4 ألفاظ سوقية ومبتذلة مثل "نفضوا، يفطسوا القضية ويطرمخوا عليها، رط نسوان"، ومثلها في مسلسل "زي الشمس"، حيث أشار التقرير إلى أن الحلقة التاسعة خالفت كود الطفل.