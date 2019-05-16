مسلسل زلزال.. صدمه بعد انسحاب عبد الرحيم كمال بعد كتابة 17 حلقة فقط

انتقد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، مستوى الحوار القائم في مسلسل "زلزال" الذي يشارك ببطولته كل من محمد رمضان وحلا شيحة، مستنكرًا أن يكون هذا المستوى قد خرج من تحت يد كاتب كبير بحجم عبد الرحيم كمال، وحاولت "الوطن" التواصل مع الأخير حول هذا الشأن، إلا أنه رفض التعليق.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة، أن الكاتب عبد الرحيم كمال، انسحب من استكمال المسلسل، وسلم 17 حلقة فقط من العمل قبل رحيله، وذلك نتيجة خلاف كبير نشبت بينه، وبين كل من محمد رمضان والمخرج إبراهيم فخر الدين.

ولمحاولة إنقاذ الموقف، قرر "رمضان" استقدام عدد من الشباب لاستكمال كتابة باقي الحلقات، تحت إشرافه.

وبعد غياب عامين، يخوض عبد الرحيم كمال سباق رمضان، للمنافسة الدرامية، منذ أن قدم مسلسل "يونس ولد فضة"، وكانت آخر أعماله "أهو ده اللي صار" الذي انتهى عرضه مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري، وشارك في بطولته كل من "روبي ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزواي".