بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وضع بعض الخطط لتحويل محافظة السويس لـ«منطقة جاذبة للسياحة». وناقش رئيس الوزراء، صباح اليوم، محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الخطط المقترحة لتنمية المحافظة على مستوى جميع القطاعات فى اجتماع بمقر الحكومة الدائم اليوم.

رئيس الوزراء: رفع كفاءة الطرق وتطوير المرافق.. واجتماع مرتقب لمتابعة تمويل "مستشفى 500 500"

وأكد «مدبولى»، خلال الاجتماع، وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير السويس وتنميتها، على أن تشمل الخطط المقترحة برفع كفاءة الطرق، وتطوير كافة مرافق المحافظة، بما يُسهم فى الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع المستثمرين على إقامة العديد من المشروعات التى تخدم المحافظة، وتؤدى إلى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

واستعرض «صقر»، خلال اللقاء، عدداً من المشروعات الخدمية التى تنفذها «المحافظة» بمختلف القطاعات، والتى تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والخطط المقترحة لتنفيذها، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خطوط لمياه الشرب والصرف الصحى، مع رفع كفاءة الطرق، مع اقتراح إقامة كبارى لتخفيف الكثافة المرورية فى بعض المناطق بالسويس.

وتطرّق المحافظ خلال الاجتماع أيضاً، لوجود بعض الخطط المقترحة لتحويل المحافظة إلى منطقة جاذبة للسياحة، فضلاً عن استراتيجية مُقترحة لتطوير المنظومة الثقافية لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد «مدبولى»، أنه سيتم الاتفاق على «مشروعات مهمة» لتطوير المحافظة، عبر المخطط الاستراتيجى المعتمد لها، على أن يتم إثر ذلك البدء على الفور فى تنفيذ تلك المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام بملف «مستشفى 500 500»، وقال إنه سيتم عقد اجتماع موسع مع مجلس الأمناء، لمتابعة موقف تمويل المشروع، مُجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الصحة والمعهد القومى للأورام، لسرعة تشغيل المبانى الجاهزة التى توفرها «الصحة» لعلاج الأورام فى المحافظات.