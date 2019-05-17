رضا عبدالعال: "اتحبست قبل دخلتي بيوم.. والمأمور كان أهلاوي"

قال رضا عبدالعال، لاعب ناديي الزمالك والأهلي الأسبق، إنه سُجن قبل يوم واحد من مباراة كأس مصر التي جمعت الأهلي والزمالك في عام 1992، حيث كان يلعب في الزمالك.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر شاشة "ten": "كنت بايت في القسم، والمأمور كان أهلاوي، ودخلتي كانت تاني يوم، وحصلت خناقة بين خيلاني، وقعدت في القسم لحد الساعة 4 الصبح، وجالي فاروق جعفر علشان يطلعني".

وأشار إلى أن المأمور كانت تربطه علاقات جيدة بخاله الأكبر، وأراد استفزاز خاله الأصغر الطرف الآخر في الشجار وهو سبب دخول "عبدالعال" القسم، وذلك لأن الأخير كان سيتزوج من ابنة خاله الأصغر، مشيرًا إلى أن ذلك الشجار اندلع بسبب الميراث.