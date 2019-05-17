شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود في البحيرة، حملات مفاجئة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الصحية والوحدات المحلية القروية، لمتابعة الانضباط الإداري للعاملين، والتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وجرى إحالة 112 طبيبا وممرضا وموظفا للتحقيق أمام الشؤون القانونية، لغيابهم عن العمل.

وقال محمد كجك رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، إن إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، برئاسة رفيق مقلد مدير إدارة الرقابة والمتابعة، فاجأت مستشفى إيتاي البارود المركزي، وأحالت 43 طبيبا وممرضا للتحقيق لغيابهم عن العمل.

وأضاف أن إدارة الرقابة فاجأت الوحدة الصحية بقرية التوفيقية، والوحدة الصحية بقرية شنديد، والوحدة الصحية بقرية الضهرية، وأحالت 15 موظفا للتحقيق لغيابهم عن العمل، كما أحالت 63 موظفا بمجلس قرية الضهرية للتحقيق لغيابهم عن العمل.

و شدد كجك، على ضرورة متابعة المنشآت الخدمية باستمرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا عدم قبوله أي تقصير، تنفيذا لتوجيهلت المحافظ اللواء هشام آمنة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ومتابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.