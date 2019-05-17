أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن تحرير سعر الصرف معناه ترك تحديد قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية للعرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي، وأن ما يشهده سعر الصرف من ارتفاعات وانخفاضات في سعر العملة مرتبط بمستويات العرض والطلب، وقوة المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني للدولة وغيرها من العوامل المؤثرة في سعر العملة الأجنبية.

وتابع قائلا: "أرى أن التطورات الأخيرة في سعر الدولار أمام الجنيه طبيعية نتيجة لتحسن مؤشرات تدفق النقد الأجنبي للسوق الذي ارتفع وشهدنا فيه تحسنا ملموسا بالإضافة إلى استخدامات العملة التي انخفضت كنتيجة طبيعية لمشروعات كثيرة في مصر مثل اكتشافات الغاز والطاقة وهو كانت له تداعيات على الطلب على العملة الاجنبية.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إلى أن أهم ما ينبغي على المواطنين التركيز عليه هو وفرة العملة الصعبة وعدم وجود سوق سوداء تتحكم فيه خارج المنظومة الرسمية، لان ذلك هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع، أما عن تقلبات سعر الصرف صعودا وهبوطا فقال إنه أمر طبيعي ومتوقع ويحدث كل لحظة بين العملات العالمية وهو مقرون بحالة العرض والطلب أيضا إضافة الى المؤشرات الاقتصادية الأخرى

وأوضح أن هناك تحسنا في إيرادات السياحة والصادرات، وهو ما يشير إلى أن تحسن الجنيه أمر طبيعي ومنطقي نتيجة لارتفاع الإيرادات وتراجع الاستخدامات للعملة الأجنبية.

وشهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبي على مدار الأسبوع الماضي استمرار تحسن الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها العملة الأمريكية الأكثر تداولا في السوق المحلية "الدولار"، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.99 للشراء و17.09 للبيع، وهو أقل سعر للورقة الخضراء منذ عامين تقريباـ وتعد المرة الأولى التي يتحسن فيها الجنيه المصري بهذا الشكل خلال تلك الفترة.

وأسفرت سلسلة ارتفاعات الجنيه المصري أمام الدولار تحسن السعر بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019 لصالح الجنيه وذلك نتيجة لتحسن موارد وتدفقات النقد الأجنبي الى السوق المحلية بشكل جيد ومن مصادر متعددة خلال الآونة الأخيرة