قالت الفنانة نوال الزغبي، إن لديها شعبية كبيرة في مصر، وذلك بعد نجاح أكثر من أغنية لها، مشيرة إلى أن الكثير من المصريين بعتقدون أنها مصرية بسبب إتقانها للهجة المصرية بشكل جيد.

وأضافت "الزغبي" خلال لقاء خاص مع برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الجمعة، أنها كانت طفلة شقية جدا في مدرستها وهي صغيرة، ودائما كانت تقوم بالعديد من "المقالب" داخل الفصول: "كنت بخبي التباشير من المدرسين".

وتابعت: "كنت دايما في مشاكل مع أخويا بسبب شخصيتي، وخد ألم من والدي لا أنساه بسبب إني كنت بكلم ابن الجيران".