تراجعت أسعار الذهب 7 جنيهات عقب ارتفاع لم يدم طويلا، خلال تعاملات اليوم، ليباع عيار 24 بـ696 جنيهات مقابل 703 جنيهات مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وسجل عيار 21 نحو 609 جنيهات، وعيار 18 سجل 522 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بـ4 آلاف و872 جنيها.