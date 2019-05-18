صحيفة أمريكية تكشف تحرك إيراني "على الأرض" بعد التصعيد ضدها

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السلطات الإيرانية أزالت بعضا من قواربها للصواريخ المجنحة، سبق أن جرى تركيبها عليها، وكانت سببا للتصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وفي تقرير نشرته أمس، نقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاجون، وآخر في الكونجرس، تأكيدهما أن القوات الإيرانية أزالت، خلال اليومين الأخيرين، تلك الصواريخ من متن قاربين تابعين لها على الأقل، في خطوة قد تكون مؤشرا على التخفيف من حدة التوتر في الخليج.

وأوضح المسئولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، لكونهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام حول الموضوع، أن هذين القاربين يبحران بين مينائي "بندر جاسك، وجابهار" الإيرانيين المطلين على خليج عُمان، ومن غير الواضح كم قاربا لا يزال مزودا بمثل هذه الصواريخ التي رأت فيها الولايات المتحدة خطرا على سفنها الحربية والملاحة التجارية في الخليج.

كما أشار المسئولان إلى رصد خفض وتيرة الاتصالات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الشيعية المنضوية تحت راية "الحشد الشعبي" في العراق في الآونة الأخيرة، لكن هذه الاتصالات لم تتوقف.

ودفعت هذه المعلومات، بالإضافة إلى دخول مدمرتين أمريكيتين مياه الخليج عبر مضيق هرمز قبالة سواحل إيران دون وقوع أي حوادث، دفعت بعض المسئولين في واشنطن إلى استنتاج أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة في الخليج نجحت في "ردع خطر الهجوم الإيراني المحتمل على قوات الولايات المتحدة"، حسب الصحيفة.

وأطلعت إدارة الرئيس دونالد ترامب قادة الكونجرس على هذه المعلومات الجديدة، في أثناء إحاطة، عقدت أمس، وراء الأبواب المغلقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين، توقعهم أن تطلب القيادة المركزية في البنتاجون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نشر مزيد من القوات البحرية والجوية في الشرق الأوسط.