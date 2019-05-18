قال النجم علاء مرسي إن ظهوره في إعلان إحدى شركات المياه الغازية ضمن فريق الإعلان مع نجوم كبار مثل غادة عادل وحسين فهمي وعبدالرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وإبراهيم نصر وأحمد سعيد عبدالغني أسعده للغاية، مؤكدًا أن فكرة الإعلان وفريق العمل شجعته كثيرًا على قبوله.

وتدور فكرة الإعلان حول الحنين إلى الماضي، باستعراض ذكريات مسلسلات رمضان قديمًا، حينما كان يتابع الجمهور القنوات المحلية فقط، وشارك في الإعلان عدد من النجوم حسين فهمي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد صيام، أحمد سعيد عبدالغني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد فتحي، فادية عبدالغني، علاء مرسي.

وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الشركة عرضت عليه الإعلان منذ حوالي شهر، وبعد أن وافق وتم تجميع فريق العمل، بدأ تصويره في بداية شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن الإعلان الذي طرحته الشركة عبر قناتها على موقع "يوتيوب" مجرد بداية لسلسلة إعلانات للمنتج بنفس الطريقة.

وعن نشاطه الفني في الفترة الحالية، يقول النجم علاء مرسي، إنه رغم غيابه عن موسم الدراما الرمضاني الجاري، إلا أنه يستعد لطرح فيلمه الجديد "قهوة بورصة مصر" في السينمات بعد عيد الفطر، مع مصطفى قمر وحسن حسني ولطفي لبيب وحنان سليمان ومحمد لطفي.