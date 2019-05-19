حي الدقي ينفذ حملة مسائية لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة

نفذت أجهزة حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مسائية بعدة مناطق مختلفة بنطاق الحي، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وصادرت الحملة عددا كبيرا من إشغالات المحلات والكافيهات والأكشاك والتعديات، تحت إشراف اللواء دكتور خالد المجايري رئيس الحي، وأحمد عبدالهادي نائب رئيس الحي، وسمير عويضة نائب رئيس الحي، وأشرف حسن نائب رئيس الحي ومجموعة كبيرة من رجال الإشغالات والمتابعة وشرطة المرافق بحي الدقي، بإشراف النقيب روماني جيد قائد شرطة المرافق بحي الدقي، والأمين هشام الشافعي من شرطة المرافق بالحي.

وأكد المجايري تواصل استمرار الحملات صباحي ومسائي لرفع جميع الإشغالات المخالفة بميادين وشوارع الحي.