الأخبار المتعلقة

تتبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة تطوير للمكاتب التابعة في جميع المحافظات وتحويلها إلى مكاتب مميكنة تكنولوجيًا؛ بهدف تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيًا سواء للإستعلام عن بيانات البطاقة، والتحويل من محافظة إلى أخرى، وخدمات لستخراج بدل الفاقد والتالف دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنّ خطة الوزارة الحالية ترتكز على التحول الرقمي التكنولوجي، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للمكاتب التابعة، أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول وذلك في إطار تطوير منظومة الدعم وتحويل وإنشاء مراكز خدمة تموينية جديدة ومطورة تكنولوجيًا.

وأوضح "مدكور"، لـ"الوطن"، أنّه سيجرى تحويل بعض المكاتب الكبيرة إلى مراكز خدمة تموينية حديثة ومتطورة تكنولوجيا لتصبح مراكز خدمة رئيسية، بالإضافة إلى إنشاء بعض المراكز المستحدثة بهدف توفير 585 مركز خدمة تموينية حديث ومطور تكنولوجيا في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجامعات لإعطاء العاملين بالمكاتب دورات تدريبية على المهارات التكنولوجية، لافتا إلى أنه سيجرى بدء تطبيقه رقميا 30 يونيو المقبل.

وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ التحول الرقمي للخدمات التموينية سيعمل على تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيًا، سواء خدمات استخراج بدل الفاقد والتالف، طلبات الفصل والإضافة والتحويل من محافظة إلى أخرى، والاستعلام عن بيانات البطاقة، الاطلاع على مستجدات المنظومة التموينية.

يُذكر أن عدد المستحقين بالبطاقات التموينية يبلغ وفق موازنة العام المالي الجديد لوزارة التموين 62 مليون مستحق للتموين بدلا من 70 مليون مستحق العام الماضي، وذلك بعد عملية تنقية البطاقات التي تمت خلال الفترة الماضية.