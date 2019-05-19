تنتشر العديد من الآفات الزراعية مع بداية فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتتعرض الخضراوات والفاكهة دون غيرها للآفات الزراعية، وفي مقدمتها محصول الطماطم.

ويقدم الدكتور محمد فهيم الخبير الزراعي، عبر "الوطن"، روشتة لمقاومة تلك الآفات والوقاية، وبينها التوتا أبسليوتا، وهي كما يلي.

1. تصيب محصول الطماطم ويطلق عليها حفار الطماطم.

2. تكمن خطورة الحشرة في مقاومتها للمبيدات، خاصة المبيدات الفوسفورية العضوية وحاليا لبعض المبيدات البيريثرويدية الصنعية.

3. ينصح عند استخدام المبيدات الحشرية التابعة لهاتين المجموعتين بالتناوب وبالتعاقب، منعا لتشكل ظاهرة المقاومة عند هذه الحشرات والتي تعتبر ناحية سلبية للمبيدات.

عدة اعتبارات عند المقاومة

1. يجب أنّ تنصب المكافحة الكيماوية على الأطوار اليرقية للحشرة، بينما المكافحة الزراعية والميكانيكية ومانعات التغذية تعتمد بشكل كلي على طور الحشرة الكاملة.

2. من الضروري جدا نظافة الحشائش وخاصة النجيلة والباذنجانية التي تعتبر مأوى خطير لتطفل الآفة عليه وانتشارها.

3. يجب انتظام التسميد وعدم إجهاد النبات تحت أي ظرف.

4. تنجذب الحشرة للنبات ذو النمو الخضري العالي، الذي يحتوي على عصارة أكبر، وبالتالي عدم المغالاة في الأزوت، إذ أنّ الأصناف المقاومة أثبتت عدم كفاءتها في المقاومة تحت ظروف الجو المتقلب، من الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة.

5. اتباع منهجية غير تقليدية تشمل اختيار موعد زراعة بحيث يتلاقى مع ظروف الطقس المناسب في مرحلة حساسة من عمر النبات.

6. من الضروري التبكير بالمكافحة لعدم تداخل الأجيال وتراكم تعداد الحشرة "بيض وحوريات" وزيادة عدد الأجيال.

7. القضاء على الأطوار الأولى (الاكثر ضعفا)، يحد كثيرا من كثافة الحشرات وينخفض تعدادها تدريجيا.

8. اختيار برنامج الرش المناسب، إذ يؤثر المبيد على حيوية البيض وطور الحورية ويؤثر على خصوبة الإناث، كما أنّ المبيد يؤثر على النمطين الحيويين للذبابة.

9. إجراء مستحدث وفعال لمكافحة الذبابة البيضاء وزميلاتها عن طريق مبدأ سكب محلول المبيد حول جذور النباتات الصغيرة.

10. جعل المجموع الخضري غير محبب للحشرة وينفرها من الاقتراب منه، بتعفير النبات بالكبريت الزراعي المخلوط بمبيد المبادا 10% بودر.