قال ممثل هيئة الأوقاف المصرية، إنّ إيرادات الهيئة المتوقعة بالعام المالي الجديد 2019/2020، ارتفعت إلى مليار و632 مليون جنيه، موضحا أنّه طالب نواب لجنة الخطة والموازنة بحسن استغلال اصول الهيئة بشكل فضل.

ولفت طلعت خليل عضو اللجنة، إلى ضرورة زيادة الاستثمارات المالية، موضحا أنّ الأرقام المحققة لا تتناسب مع إمكانيات وأملاك الهيئة، وإنّ كان هناك تحسن في الأداء خلال العامين الأخيرين.

وأوضح ممثل هيئة الأوقاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، لمناقشة موازنة الوزارة والهيئات التابعة، أنّ الإيرادات خاصة الاستثمارات المالية، انخفضت لانخفاض الفائدة، لافتا إلى أنّ هناك 48 ألف فدان استصلاح في شرق ملك هيئة الأوقاف، وتم استصلاح 23 ألف فدان منها.