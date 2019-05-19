قال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، إنه يجرى حاليا تلقي طلبات الراغبين في الحصول على فرصة عمل من خلال الأكشاك التي تنفذها الوحدة المحلية كمشروعات للشباب.

وأضاف الطماوي، أن ذلك يجرى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، سيجري طرح ٢٥ كشكا بمدينة الخارجة للإيجار بسعر رمزي، لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن التقديم للحصول على فرصة العمل يجري من خلال الوحدة المحلية والتي تقوم بدورها بفحص الطلبات المقدمة لاختيار المنطبق عليهم الشروط تمهيدا لإجراء القرعة العلنية بين المستوفين للشروط.