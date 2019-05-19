تقيم فرقة "أنوار الحبيب" للإنشاد الديني، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ليلة محمدية في التاسعة من مساء يوم 26 مايو الجارى الموافق 21 رمضان بقصر المانسترلي.

وعن الحفل، قال الشاعر والمخرج حمدي أبو العلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الفرقة، في تصريحات صحفية، إن الحفل يشارك فيه لأول مرة الطفل محمد نور، الذي انضم للفرقة حديثا، ويعد مفاجأة كبيرة لجمهور الفرقة؛ يتضمن عرضًا غنائيا يتخلله إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية للمديح النبوي وحب آل البيت، تحت عنوان "الحب سيدنا النبي".

" الحب سيدنا النبي" تأليف وإخراج حمدي أبوا لعلا، والبطولة للفنانين محمد عابدين، فتحي الجارحي، ممدوح الميري، ويشارك بالغناء "محمود صيام، طه الشريف، محمد أشرف، وطفل محمد نور، وبالإنشاد الشيخ محمد الدبيكي، والمنشد مجدي حجاج، والشيخ عبدالرحمن حجازي.