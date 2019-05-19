كشف مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية للمنشآت بوزارة الشباب والرياضة، عن وجود 246 مركز شباب صدر لها قرارات إزالة، وما لا يقل عن 250 مركزا دون أسوار، وذلك ردا على ما طرحه مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بوجود مراكز شباب آيلة للسقوط، صدر لها قرارات إزالة وأخرى دون أسوار ويُمارس فيها الأنشطة، مطالبا بإعادة تأهيلها على وجه السرعة.

وأيّد عصام الفقي أمين سر لحنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حديث زميله مصطفى سالم، قائلًا: "متفق مع كلامك عن موازنة الشباب، خاصة أنّ 65% من المصريين شباب، ويجب تدعيم البابين الرابع والسادس وزيادة دعم المديريات".