تساءل الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن خطة وزارة المالية لتحقيق عائد من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وقال "عيسى" خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الشباب والمجالس التابعة لها عن السنة المالية 2019/2020: "آن الآوان أن ننظر للرياضة كمصدر للدخل وأن ندرك معنى اقتصاديات الرياضة، فجمهورية روسيا حققت مليارات من بطولة كأس العالم".

وأشار إلى وجود استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية، مؤكدا أنه يجب أن يجري الاستفادة منها في تحقيق دخل كبير يتم الإنفاق منه على قطاع الشباب، لافتا إلى أن دول العالم تتسابق لاستضافة البطولات.

وعلق مصطفى منصور، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت بوزارة الشباب والرياضة، أن تسويق البطولات يجري من خلال الاتحاد الدولي للعبة، مؤكدا أن بطولة الأمم الأفريقية لن تقوم مصر بتسويقها إنما الاتحاد الأفريقي والدولة المستضيفة للبطولة تحصل على نسبة من الإيرادات من اتحاد اللعبة تراوح بين 20 و25 %.

وتابع: "لا بد من ضخ 15 مليون جنيه لصالح ملاعب التدريب الخاصة بالأمم الأفريقية فقط، ونحن نأخذ من خطتنا الحالية للإنفاق على هذا البند، كما أننا ننفق أيضا من موازنتنا على المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإنشاء ملاعب وحمامات سباحة".