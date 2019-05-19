يستعد جمهور القلعة البيضاء اليوم، لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يلتقي فيه فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربي في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، ويتزامن توقيت المباراة مع قرب أذان الفجر وتناول وجبة السحور.

وترصد "الوطن" أماكن يمكنك تناول السحور ومشاهدة الماتش بها على النحو التالي:

جاليري حيفا

يوجد الجاليري في شارع التحرير بوسط البلد، ويقدم وجبات سحور بأسعار متوسطة تتراوح بين 30 و50 و90 جنيه، كما يوفر الجاليري شاشة عرض كبيرة لمشاهدة المباراة.

فوانيس

يوجد المطعم بشارع النصر في المعادي الجديد، ويقدم الفول والطعمية بأنواعهما والبطاطس والبيض المدحرج والجبن والمشروبات الرمضانية، كما يوفر "فوانيس" شاشات عرض لمشاهدة المسلسلات والمباريات.

إيتوال

مطعم إيتوال له عدد من الأفرع في وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة والعباسية والوايلي والمطرية والدقي، ويوفر المطعم وجبات سحور تتراوح من 20 إلى 100 جنيه، كما يوفر عدد من شاشات العرض لمشاهدة المباراة.

oldish

يتوافر للمطعم فرعين في مصر الجديدة ووسط البلد، ويقدم وجباته في الهواء الطلق بالإضافة إلى الديكورات الرمضانية وشاشة عرض كبيرة لمشاهدة الماتش.

ويفضل قبل الذهاب، الحجز المسبق بالحضور إلى المطعم أو الاتصال هاتفيًا، يبدأ المطعم وجبات السحور من الساعة 12، ويقدم المطعم الفول والجبن بأنواعها والطعمية والسلاطات والبطاطس، بالإضافة إلى الحلويات والزبادي والمشروبات الرمضانية وتتراوح الأسعار بين 11 و20 جنيها للطلب الواحد.

مطعم يوريكا

يوجد المطعم في الحي الأول بالتجمع الخامس، ويقدم وجبة سحور بسعر 59 جنيهًا تحتوي على فول وبيض وجبنة بطماطم وطعمية وزبادي وعيش، كما يوجد بالمطعم منطقة Outdoor بها أكثر من شاشة لعرض المسلسلات والمباريات.

مطعم La Konka

يوجد المطعم بشارع أنقرة - الشيراتون مصر الجديدة، ويقدم أصناف السحور التقليدية مثل الفول والبيض والبطاطس والجبنة والطعمية بأسعار تبدأ من 8 وحتى 32 جنيه للطلب، كما يقدم المطعم مراكب سحور تكفي لفردين أو 5 أو 10 أفراد، بأسعار 190 و430 و800 جنيه، كما يوجد شاشات عرض لمشاهدة المباريات.

3B caffe

يوجد المطعم في أرض الجمعية بإمبابة، ويقدم وجبات السحور بأسعار رخيصة تبدأ من 5 جنيهات وحتى 15 جنيه، بالإضافة إلى الحلويات والمشروبات الرمضانية، فضلًا عن توافر شاشات عرض لمشاهدة المباراة.