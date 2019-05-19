لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة الوادي الجديد، على طريق (بلاط – منفلوط).

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الواصل بين قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط ومركز منفلوط بأسيوط.

وتبين انقلاب سيارة بطريق (تنيدة – منفلوط)، أسفر عن إصابة كل من "محمد مجدي عمر"، 22 سنة، و"محمد عبد الروؤف عبد الباسط"، 39 سنة، ومصرع "أحمد صالح شلبي"، 28 سنة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والمتوفى لمستشفى الداخلة العام، وجارٍ تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.