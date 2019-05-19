تصدر البنك التجاري الدولي، اليوم، قائمة البنوك الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع بـ 17.07 مقابل 16.97جنيه للشراء.

وجاء بنك مصرف أبوظبي على رأس قائمة البنوك الأعلى سعرا للبيع بـ 17.14 مقابل 17.05 جنيه للشراء فى نهاية التعاملات اليومية للدولار.