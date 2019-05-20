قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه درس الفلسفة لأنها تهتم بالوصول إلى جذور وأصول الأفكار، معربًا عن تمنيه بتدريس مادة الفلسفة في كثير من التخصصات بمصر.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "EXTRA NEWS"، مساء الأحد، أن دراسة الظواهر تقضي بالذهاب إلى أعماقها وبداياتها، متابعًا: "درسنا محاورات أفلاطون وسقراط، وأنصح بتعلم الحوارات الصحفية ليس من كلية الإعلام، وأعتقد أن أعظم محاور هو سقراط".

وتابع أن "الحوار هو أن يقدم كل جديد، وإلا سيتحول إلى مجرد دردشة".

في سياق متصل، قال "النمنم"، إن منطقة الحسين بالقاهرة لها سحر خاص: "هناك مسجد الحسين، الذي يحتوي على مكتبة تعتبر من أغنى المكتبات في مصر، وبالتحديد في الدور الثاني منه، حيث تحتوي على نوادر المطبوعات التي ظهرت مع دخول الطباعة إلى مصر".