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المدير الفني لنهضة بركان: جاهزون للفوز على الزمالك

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محافظ الدقهلية يكرّم 35 لاعبا باستاد المنصورة بعد تحقيقهم بطولات دولية

محافظ الدقهلية يكرّم 35 لاعبا باستاد المنصورة بعد تحقيقهم بطولات دولية

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 محافظ سوهاج يشارك أسر شهداء ومصابي الشرطة إفطارهم

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