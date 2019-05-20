نشرت الفنانة ليلى عز العرب صورة لها هي وحفيدتها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" خلال ظهورهن كضيوف شرف في مسلسل الربنسيسة بيسه.

وكتبت عز العرب في تغريدتها: "أنا وحفيدتي وإحنا ضيوف شرف في فرح بيسة في فندق تريومف - التجمع الخامس".

وتجسّد مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.