يتواصل برنامج السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، على المسرح المكشوف، إذ تقدم فرقة نور النبي للإنشاد الديني حفلا في التاسعة والنصف مساء الأربعاء 22 مايو يتضمن مختارات من المؤلفات التي تتغنى بصفات وأخلاق الرسول الكريم، منها، "مولاى صلِّ وسلم، يا أكرم الخلق، إيه العمل يا أحمد، يا إمام الرسل، قمر، بادر لقد فاتتك الغنائم، تشوقت روحي".

يشار إلى أن فرقة نور النبي تأسست عام 2018 على يد المنشد عبدالله بكير، بهدف تقديم الاعمال الدينية، التي تتناول صفات الرسول الكريم، وتسعى إلى نشر محبة النبي وتعريف العالم بمكانته من خلال الأعمال الفنية، التي تشمل المدائح والقصائد والأناشيد..