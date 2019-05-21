استنكر الإعلامي نشأت الديهي، خروج عبود الزمر، بعفو شامل إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال خلال حلقة الاثنين من برنامجه "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، إنه ألقي القبض على الإرهابي عبود الزمر، لتورطه في تنفيذ عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وحكم عليه بالسجن 30 عاما.

وتساءل "الديهي": هل من العدل أن من خطط لقتل السادات أن يخرج الآن ويتحدث في وسائل الإعلام وينظر ويستضاف في وسائل الإعلام؟

وأضاف الديهي، أن عبود خطط لوضع مخدر في "الجاتوه" لكتيبة حراسات الرئيس الراحل السادات، خلال العرض الجمهوري، من أجل السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح أن أتباع الإرهابي عبود الزمر، وضعوا كمية كبيرة من المخدر في "الجاتوه"، الأمر الذي جعل مذاقه مر ولم تتناوله كتيبة الحراسات، ففشلت الخطة.