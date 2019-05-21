يواصل الفنان ياسر جلال، خوض السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل لمس اكتاف، والذي استطاع أن يجذب به انتباه المشاهدين لمتابعة أحداثه ومعرفة نهايته.

وبعد عرض 15 حلقة من المسلسل، يعرض "الوطن" أبرز الأحداث التي وقعت خلال النصف الأول من عرضه.

- إنقاذ "أدهم" لابن صديقه

إنقاذ "أدهم" الذي يجسد شخصيته الفنان ياسر جلال، لابن صديقه "علي" وعاد به إلى والده "أشرف"، الذي يجسد دوره المصارع كرم جابر.

وبهذا المشهد يتصالح "أدهم" مع صديقه "أشرف" ويعرض عليه العمل معه في صالة الألعاب الرياضية.

- توريط "أدهم" في قضية قتل

تصاعدت أحداث الحلقات بتوريط "أدهم" في قضية قتل أفراد الكمين، وهي القضية التي كانت مدبرة لتوريط "حمزة" لكنه استطاع الهرب، وتم توريط أدهم فيها، رغم تصوير "حمزة" بكاميرا الموبايل.

وفي مواجهة "حمزة" الذي يجسد شخصيته الفنان فتحي عبدالوهاب، لـ"منجي"، بعدما شعر بخيانته له، أكد له أنه لا يسامح في الخيانة، وأن ثمنها الموت.

- ظهور إيمان العاصي للمرة الأولى

وفي الحلقة الخامسة ظهرت الفنانة إيمان العاصي، تجسد شخصية "غادة" شقيقة حمزة، وتمتلك "جاليري"، وهي امرأة مطلقة وما زالت على خلاف مع طليقها، وتطلب تدخل شقيقيها لحمايتها.

وخلال أحداث حلقات المسلسل، اقتحم طليق "غادة"، شقتها وحاول إقناعها بالعودة إليه مرة أخرى، لكنها تظل رافضة، ويحاول الاعتداء عليها، لتقطع "غادة" شرايين يدها.

- هروب "أدهم" من القبض عليه

واجه الضابط "علاء"، ويجسد دوره الفنان خالد كمال، "أدهم" واتهمه بقتله أفراد كمين الشرطة الموجود بطريق مصر الصحراوي، وظل يدافع "أدهم" عن نفسه لكن الضابط لم يقتنع بحديثه ودفاعه، فاستطاع "أدهم" الهروب من الضابط.

وتمكن "أدهم" الهرب بمساعدة أحد رجال "منجي" الذي طلب منه الاعتراف بقتل أفراد الكمين مقابل منحه مليون جنيه لتسديد ديونه، لكن "أدهم" طلب مهلة من الوقت.

- تهديد "سامر" لـ"حمزة"

واجه "حمزة" زوج شقيقته "سامر" الذي تسبب في محاولة انتحارها بعد اعتدائه عليها، فخيَّره "حمزة" للطريقة التي يعاقب بها نفسه بسبب ما فعله بشقيقته.

وبعد التهديدات التي أطلقها "حمزة"، فاجأه زوج شقيقته بأنه قام بتسجيل كل الأفعال التي ارتكبها هو وشقيقه من تجارة المخدرات، فتراجع "حمزة" عن تهديداته وتركه يرحل.

- القبض على أدهم وحبسه 4 أيام

قابل "أدهم" رجالة "منجي" للحصول على المبلغ للاعتراف بأنه قتل أفراد الكمين، لكنه وجد رجاله يقابلونه بالمسدس للتخلص منه، لتأتي الشرطة ويفر رجالة "منجي" هاربون، بينما يتم القبض على أدهم، حاول الدفاع عن نفسه أمام ضابط الشرطة لكنه لم يصدقه وتم حبسه 4 أيام.

- اضطراب أدهم عن الطعام

ومع حبس "أدهم" قرر الدخول في حالة من الاضطراب عن تناول الطعام، لينصحه أحد الأشخاص بالعدول عن هذا القرار.

ومع توالي الأحداث يدخل وافد جديد إلى الحبس ويفتعل مشكلة مع "أدهم" حيث يقوم بخنقه ويقول له: "عبد المنجي بيقولي سلملي على اللي هتشوفهم هناك".

- محاولة قتل سامر طليق غادة

اقتحم "زيدان" شقيق "غادة" منزل "سامر"، طليقها ليعتدي عليه بعد أن هدده "سامر" بأنه سيفضح أمرهما كونه يتاجر في المخدرات مع شقيقه "حمزة"، ثم يوثقه بالحبال جيدا ويشعل النار في المنزل.

- مساعدة حمزة لأدهم في تهريبه

وتتوالى الأحداث بذهاب "أدهم" في سيارة الترحيلات، ليحاول الاتصال بتاجر المخدرات "حمزة"، ليخبره بأن دوره أتى في رد الجميل له، بعدما دخل السجن مكانه في قضية قتل أفراد الكمين، ليخبر "حمزة" شقيقه "زيدان" بضرورة خروج "أدهم" من السجن.

تمكن "أدهم" من الاتصال بشقيقته لإخبارها بمعلومات عن السجن المتواجد فيه، لإخبار "حمزة" بهذه المعلومات حتى يتمكن من تهريبه.

وبالفعل مكن "حمزة" من تهريب "أدهم" لكن وقع بعض رجاله في يد الشرطة.

- معرفة الضابط بمكان هروب أدهم

أمر "حمزة" "شحاته" بنقل "أدهم" إلى الساحل، لكن "شحاته" أبدى اعتراضه بسبب قرب الساحل من مكان قتل أفراد الكمين، لكن "حمزة" لم يهتم بكلامه.

وتمكن الضابط "علاء" من القبض على الرجال الذين هربوا "أدهم" وأدرك من خلاله مكان وجوده، ليحاول الضابط إعادة "أدهم" إلى السجن مرة أخرى.

انتحار عبد المنجي

وفي الوقت ذاته هاجم حمزة شقيقه عبد المنجي، لأنه تسبب في قتل طليق شقيقتهما "غادة" التي اتهمتها الشرطة بقتله.

تتوالى الأحداث حيث أقدم "عبد المنجي" على الانتحار، لكن وجد شقيقه بأنه بذلك أنقذ نفسه من عقاب أكبر.