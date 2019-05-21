انطلق برنامج "كلم ربنا" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، على راديو "9090" مع أول أيام شهر رمضان، ويستضيف خلاله سياسيين وفنانين وعلماء.

وشهدت حلقات البرنامج خلال الـ15 حلقة الماضية، لقاءات مع عدد من المشاهير الذين تحدثوا عن مواقف وقعت لهم من قبل ولم يكشفوا عنها، وعن علاقتهم بالله.

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الحلقة الأولى عن علاقتها بالله، وتذكرت موقفا حدث معها العام الماضي، حينما كانت مدعوة للمشاركة في ملتقى الأديان بشرم الشيخ.

وقالت مكرم إنها تحرص على التواجد بالملتقى لأنه يمثل فرصة للمشاركة والتجمع والصلاة في دير سانت كاترين أو المسجد بالنسبة للمسلمين، وكان هذا المؤتمر بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة، والعديد من السفراء.

وأضافت مكرم: "رحت الدير وزيارة دير سانت كاترين بتكون جميلة وروحانية جدا، ولكن المرة دي كانت مختلفة لأن الناس كانوا عاوزين يرحبوا بيا ودخلوني الأوضة اللي ربنا كلم فيها موسى، الأوضة دي مش بتتفتح لحد، ولكن فتحولي الأوضة ودخلت وكان المكان ليه رهبة، كانت أوضة بتبص على شجرة موسى ومفروشة بسجاد أحمر نبيتي، ومن هيبة الموقف محستش بنفسي غير وأنا راكعة على الأرض وبصلي وبستعيد قصة موسى وهو بيكلم ربنا وطلبت كل حاجة ممكن أتخيلها".

وأوضحت مكرم: "المجموعة اللي كانت معايا في الزيارة كنت المسيحية الوحيدة في هذا الموقف، والباقي مسلمين، أنا ركعت أكلم ربنا والباقي أقام الصلاة، صلاة المسلمين، وشعوري إن كلنا بنصلي في المكان ده كان ليه رهبة وسعادة".

وعن تفاصيل مناجاتها لربنا، قالت مكرم: "قلت لربنا إني مستحقش أكون في المكان ده ودخولي الأوضة دي مكانش مترتب وشكرته على كل حاجة على النعم والصحة، وأسرتي وشغلي وعلى الحاجات اللي تدخل فيها دون علمي وأنقذني من مواقف وسيل من الطلبات لأولادي، أنه يحافظ عليهم ويوفقهم ولجوزي ومامتي وحماتي ولكل جيراني وأصدقائي".

وتابعت مكرم: "كان ليا طلب لابني رامي وهو بيدرس في أمريكا وبيعمل الماجستير وكان قلقان من الامتحانات، ومن كتر قلقه مكنتش بعرف أوصله وطلبت من ربنا إنه يطمني عليه وإنه ماشي كويس وبعد الزيارة دي لقيت تليفون منه بيطمني إنه أخد الماجستير".

وعن شعورها داخل الغرفة: "حسيت إني صفر ولا حاجة ولا أسوى شيء بتحس بصغرك وضعفك، وتحس إنك غير مستحق تقف في المكان وتدخل فيه، بردو حسيت دخولي الغرفة دي هدية من ربنا وحد بيجبر بخاطري".

وتابعت مكرم: "سبت المؤتمر الصحفي والمجموعة اللي كانت في الأوضة دي وخرجت إلى المطار وما اهتمناش نحضر المؤتمر الصحفي، اتحطينا في هالة من البركة والهيبة، وكنا عاوزين نرجع ببركة المكان ده".

وتحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن علاقته مع الله، في الحلقة الثانية بالبرنامج، مستحضرًا موقف حدث له في شهر ديسمبر 1988.

وقال إنه كان نائمًا في فجر أحد الأيام ورأى أنه يحج، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف الشعائر المقدسة أو الأماكن هناك، حيث رأى حروفًا عربية لم يكن يعلم أي شيء تقصد، مرجحًا أنها ترجع إلى اللغة الأوردية.

وأضاف "قمت من النوم مخضوض، لكن كنت فرحان، وصحيت زوجتي وحكيت لها، وكنت حاسس إني هحج، لكن كنت شاب صغير ومكنتش هقدر أوفر المبلغ المالي اللي هيخليني أحج أنا زوجتي".

وتابع: "تحدثت إلى الله وقلت له إنني سأزور بيته لأداء فريضة الحج وبالفعل أنشأت صندوقًا خاصًا بي وكان صغيرًا للغاية، وخصصته للحج وادخرت الأموال اللازمة للحج وقد كان الحج يتكلف 4 آلاف جنيه فقط، وذهبت وكانت أيام رائعة".

وعن أداء فريضة الحج، قال "الناظر": "عندما ذهبت إلى منى شاهدت اللافتات التي رأيتها في حلمي، ولم أدرِ وقتها أيضًا إلى ماذا كانت تقصد، والحمد لله شعرت أن هناك شيئًا يربطني بالله".

وواصل: "كلمت ربنا كلام مباشر في الحج، بعد صلاة الظهر، كنا في انتظار صلاة العصر، وقرأت القرآن وكلمت ربنا وطلبت منه إني أكون من أكتر الدكاترة في مجالي سمعة طيبة ومهنية".

واختتم: "الدعاء تحقق وكل ما طلبته في الحلم صار حقيقة خلال 4 أو 5 سنوات، وهو ما أخبرت به زوجتي".

وقالت الفنانة سميحة أيوب، في الحلقة الثالثة بالبرنامج إنها دائما "تُكلم الله وتشكره على نعم كثيرة أعطاها لها"، كما سردت مواقف شكرت فيها الله، بسبب نجاتها من موت محقق.

وأضافت "أيوب"، أنها "كانت تُصور في قرية الجبرية بالهرم، وأثناء جلوسها في الاستراحة كان هناك مُسدس بجوارها، وعندما سألت عليه قالوا لها إن هذا المسدس ليس به رصاص، بل مُسدس فارغ"، مستطردة: "حبيت أعمل موقف كده تهريجي وأقول كلمتين على المسرح وأعمل نفسي إني ضربت نفسي بالرصاص وأعمل نفسي إني مت".

وتابعت: "جيت أعمل كده لقيت الزينات مش بيتحرك معايا، سألت قولتلهم مش بيتحرك قالولي يمكن محطوط عليه الأمان، ولسه الراجل بيشيل الأمان خرجت الرصاصة، أصبت بذهول لا عيطت ولا صوت ولا عملت أي حاجة، هند رستم، ربنا يرحمها كانت معايا أغمى عليها، والحمد لله الرصاصة لم تُصيب أي شخص".

وأشارت إلى أنها بعد ثلاثة شهور تذكرت الموقف، وتخيلت أن "الرصاصة خرجت وفرتكت مخي"، وأصبحت تتذكر الموقف وتشكر الله باستمرار، موضحة أنها شكرت الله في حادثة مشابهة، أثناء تصويريها مسرحية "رابعة العدوية"، كانت تدعو الله في كشك حديدي صلب.

وتابعت: "وأنا ماشية مرة بعد المشهد لقيت حاجة شدت الطرحة مرة واحدة، لقيت الكشك ده بقى مساوي للأرض وعمل صوت زي القنبلة يعني أنا لو انتظرت ثانية واحدة كنت اتسويت بالأرض، قعدت أشكر ربنا، ربنا نجاني من موت محقق".

تحدث الفنان طارق عبدالعزيز، عن علاقته بالله -عز وجل -، في الحلقة الرابعة، مؤكدا أنها ممتدة وطويلة منذ بداية وعيه بمعنى القدر وتدخله في أصعب الظروف لينجينا لأنه "الخالق والرحمن".

وروى عبدالعزيز، موقفا له مع الفنان الراحل خالد صالح، قائلًا: "وقت ما كان تعبان، وشارط إن محدش يعرف أنه تعبان عشان مكانش عاوز يقلق جمهوره ولا يزعلهم، وفي وفاة حماة خالداقبل وفاته، وإحنا خارجين من مسجد عمرو بن العاص، قالي يا سلام لو توفيت والناس صلوا عليا يوم الجمعة في عمرو بن العاص، عشان الناس بيكونوا كتير، وقالي بتمنى أني أتوفى يوم جمعة، وتوفي خالد يوم الخميس، وكان معايا شقيقه محمود صالح، وقولتله نروح نصلي عليه يوم الجمعة في عمرو بن العاص، وكنا محتارين ما بين نخليه للجمعة أو إن إكرام الميت دفنه".

وأضاف عبدالعزيز: "ارتحت لما لقيت ناس كتير وقت الصلاة على خالد صالح، ودفناه وطلعت من المدفن وفيما بيني وربنا إنه يسامحني أني منفذتش وصيته وعمال أقول يا رب خالد يسامحني، وفجأة مر شخص لا أعرفه وقالي متضايقش، ولقيته بيقولي "والفجر وليال عشر"، فانتبهت إننا 2 ذي الحجة، وربنا أقسم بذي الحجة وفجر ذي الحجة، وخالد توفي في فجر 1 ذي الحجة ودفن 2 ذي الحجة، الفجر، ومن نعم ربنا هدوء النفس وراحة البال".

واختتم الفنان طارق عبدالعزيز: "بطلب من المستمعين يدعو للفنان خالد صالح، رحمة الله عليه، كان قلبه جميل وكان من المتصدقين، والصدقات دي من أهم العبادات".

تحدثت الفنانة سميرة أحمد في الحلقة الخامسة من البرنامج، عن علاقتها بالله -عز وجل -، وسردت حكاية تتعلق بمناجاتها لله في شأن أخيها الذي أسر في حرب الاستنزاف، وروت سميرة أحمد تفاصيل القصة: "كان ليا أخ اسمه بهجت، كان من أبطال الصاعقة في الجيش وأسر في إسرائيل 5 أشهر و3 أيام، كنت بعدهم باليوم، وكنت بطلب من ربنا يرجعوا بالسلامة، وخلال الأعمال الخاصة في حرب الاستنزاف، كنت بدعي ربنا يرجع بالسلامة، وكنت بدعيله هو وأخواتي ربنا يوفقهم وينجحهم، كنت بقول لربنا عاوزه أشوفه تاني، وماما كانت طول الوقت بتعيط وكنت متأثرة ونفسي يرجع".

وأضافت أن شقيقها عاد في صفقة تبادل للأسرى: "كنت عاوزة أطمن عليه، ولما عرفت أنه رجع كنت بروح الكلية الحربية واتشعبط على السور وأنده يا بهجت، علشان يرد عليا، كل يوم خلال الـ3 أيام، كنت فوق السور، وكنت بتمنى أسمع صوته، بس هو مكنش بيرد عليا، لمدة 3 أيام لحد ماخرج".

وتابعت سميرة أحمد: "لما خرج كنت فرحانة وكنت بشكر ربنا لرجوعه، وربنا استجاب لدعائي وشكرته طول الوقت، وبشكره في كل حاجة وكل الأوقات".

وروت سميرة أحمد قصة أخرى، بعد فيلم الخرساء، الذي أدت فيه دور خرساء للمرة الأولى في تاريخ السينما، حيث كانت الفنانة الأولى التي تجسد الدور، منذ بداية الفيلم لنهايته: "الفيلم عمل ضجة، لأن أول مرة فنانة تطلع خرساء وكنت سعيدة بنجاح العمل، كنت برمي الصور بتاعتي للناس، وكان معايا عبدالحليم حافظ في العرض الأول للفيلم، والدكتور عبد القادر حاتم كان وزير الإعلام، وأخذت الجائزة الأولى في التمثيل، ويوم استلام الجائزة، كنت بجهز نفسي وأنا بستعد فوجئت بتليفون إنه الجائزة تم تأجيلها، وقعت على الكرسي وقعدت أفكر وقولت أكلم ربنا تاني وقولت لربنا أنت مش هتقبل ده وهتسبني أفرح تاني ويا رب رجع الجائزة تاني وفضلت أدعى وأقول يا رب حققلي الأمنية دي، وفوجئت بتليفون تاني في نفس اللحظة بيقولي الجائزة متأجلتش، وروحت الاحتفال في استديو مصر".

تحدثت الفنانة مديحة حمدي في الحلقة السادسة من البرنامج عن علاقتها بالله عز وجل، وعن موقف مناجاتها لله، في فترة صعبة مرت عليها، قائلة إن "أجمل حاجة مناجاة الله وإحساس العبد بأن صوته وصل لله في مواقف كثيرة مثل الاستغفار أو التوبة، ولما ربنا يجبر بخاطر العبد ويستجيب له".

وأضافت، "في تجربتين كانوا صعبين أوي في حياتي، لحظة ماجيت من السفر لقيت أحد أبنائي توفاه الله، وغضبت وكلمت ربنا قتها وقولت كلام كتير".

وأما عن التجربة الثانية، فكانت خلال إجرائها عملية جراحية، وكانت قد قرأت من قبل أن الروح تشعر بعد الموت، وحتى الدفن بالقبر، "كنت بعمل عملية وكنت بخاف من البنج جدا، لأنه الإنسان مبيكونش في وعيه، ولقيت نفسي بسمع ومش شايفة، وحاسىة وسامعة بيقفلوا الجرح إزاي ومكنتش قادرة أتكلم ولا قادرة أتحرك، ولا شايفة بس حاسة بكل حاجة، وحسيت إني متوفية وسامعة الأحياء واستمرت اللحظة دي 5 دقائق، وساعتها استنجدت بربنا".

تحدث الفنان أحمد ماهر، في الحلقة السابعة عن علاقته بالمولى -عز وجل -، وعن مناجاته لله، والطلب الذي تحقق، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقال أحمد ماهر، باكيا: "في يوم غلبني النوم، وأنا في المنام حلمت بالسماء نزلت فوق بيتنا وفي آخر السطوح في متكأ بيفيض نور، وشوفت سيدنا النبي وصحيت على أذان المغرب، وصحيت وجريت روحت على أمي، قالتلى اسكت ومتحكيش لو قولت الرؤية هتُبلى، ولو سكت هتزور النبي وتتحقق".

وأضاف "ماهر"، أنه عرض عليه الاشتراك في مسلسل "الهاربان"، في أبو ظبي، في الوقت الذي كان يشترك فيه بـ4 مسلسلات في مصر، وكانت الموافقة على المسلسل في منتهى الصعوبة، "عقلي قالي استثمر وأطلب رقم كبير أوي ولما هيترفض هيتعرف أن ده أجري في السوق، وطلبت الرقم واتوافق عليه في مفاجأة ليا".

واستكمل: "لما وصلت أبو ظبي، قولت أشكر ضياء رشوان اللي رشحني، وقالي باركلي أنا رايح عمرة، وطلبت منه أروح معاه، وروحنا القنصلية، وطلبنا من القنصل ووافق وروحنا عملنا العمرة، وصلت مكة والفجر بيأذن، وروحنا المدينة وكانت الرحلة دي نقطة فارقة، وحدوتة لا يمكن أنساها حتى الممات".

تحدثت الدكتورة نانا زويل، شقيقة الدكتور الراحل أحمد زويل، في الحلقة الثامنة عن علاقتها بالمولى عز وجل، وعن مناجاتها لله، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقالت نانا زويل إن هناك ظروفا ومواقف صعبة يمر بها الإنسان، ومنها المواقف العامة ومنها التي تكون بين الإنسان وربه، موضحة أنها الأخت الصغرى للدكتور أحمد زويل، وهو الأخ الوحيد لها، وكانت ترعى والدتها.

وتابعة شقيقة زويل: "كان ليا طلب من ربنا بين ضلوعي، قلت له يا رب لحظة ما تؤمر وتسترد أمي، يكون أخويا وابنها الوحيد، متواجد في هذه اللحظة من أجل أن يتقبل العزاء بها، وكان ذلك من مظاهر رضا الله"، وبالفعل لحظة وفاة أمها كان أحمد زويل متواجد، ولكنه كان في أسيوط بيتسلم الدكتوراه الفخرية، في هذا الوقت ترك أخيها التكريم والدكتوراه الفخرية وجاء لتلقى العزاء.

واستكملت شقيقة زويل أن في هذه اللحظة على قدر فراق الأحباب، وأعز الناس على قدر رضا الله واستجابته لدعوتها، "سجدت لله شكرا، وربنا يرحم أمهاتنا جميعا".

قال الدكتور أحمد الكحلاوي، مداح الرسول وخبير الإنشاد الديني، في الحلقة التاسعة، إنه تّحدث كثيرًا مع ربه، ولكن من الأشياء الذي لا ينساها أبدًا، أنه عقب وفاة والده الشيخ محمد الكحلاوي، هاجر هجرة مؤقته إلى سويسرا وعاش هناك، وأصبح يُغني أغاني عاطفية وأغاني بدوية، ولكنه رأى أن الحياة في أوروبا ليس بها أي التزام، ومنفتحة للغاية، ولكن كان بها بعض الحدود.

وأضاف "الكحلاوي"، أنه عقب 8 سنوات من وجودة في جنيف، وفي أحد الأعياد، "فجأة شوفت لاقيت أبويا قدامي، محدش شايفه غيري، أنا اترجيت وخوفت كده"، موضحًا أن تّصور له أن والده يقول له "هي دي رسالة المديح اللي أنت أخذتها مني ، هو ده اللي أنا علمتهولك، هو ده جامع الكحلاوي اللي حواليه الفقراء والمساكين اللي أنت قولت هتمسكه".

وأشار إلى أنه بعد أن أفاق وجد أن حرارته 41 ولا يستطيع التحدث أو الحركة، مع بكاء مستمر، فكلم ربه: "قولت لنفسي ربنا موجود في كل مكان وتوجهت للقبلة وقولت يارب، أنا هربان هنا من نفسي بعد فقدان والدي، أنا بدعيلك وبترجاك تقف جنبي ، محدش بيقدر يبقى لوحده، لو لم نستعين بيك مش هنعرف نعبدك، يارب ردني إليك ردًا جميلا".

تحدث الشيخ محمد محمود الطبلاوي، خلال استضافته في الحلقة العاشرة عن علاقته بالمولى عز وجل، وعن مناجاته لله، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقال الطبلاوي إن حكاياته مع الله كثيرة، ودائما ما يلجأ إلى لله في الشدائد، والله دائما قريب، فهو يناجي الله في الكرب والشدائد والله دائما يستجيب له، وعلى قدر تقوى الإنسان وصلته بالله يستجيب الله له.

وتحدث الطبلاوي عن مواقف ناجى فيها ربه، ومن ضمنها حين دخول الإذاعة واجه صعوبات، وخصوصا في أول اختبار له ناجى الله ولجأ إليه، وبالفعل أكرمه الله، وكان معه في قصة نجاحه، مؤكدا "كلما كانت صلتك بالله قوية يستجيب الله له".

تحدث الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، خلال الحلقة الحادية عشرة، عن علاقته بالمولى عز وجل، وعن مناجاته لله، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم السبت، من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقال وزير الري الأسبق، إنه كثيرا ما يلجأ لله سبحانه وتعالى من أجل تسهيل بعض الأمور، وتحدث عن قصة حدثت معه أثناء مرض زوجته في مرحلة من المراحل، وإصابتها بورم في البنكرياس، وكانت أحد الاقتراحات السفر للخارج، وبالفعل سافروا لألمانيا وأخبره الدكتور إنه لابد من إجراء عملية جراحية، ولكن الشواهد غير مطمئنة، خصوصا مع انتشار المرض.

وأضاف أبوزيد: "استخرنا الله، وأخذنا موعد لعمل العملية، وقابل الدكتور الذي قال بعد الكشف عليها أنه غير ضامن للنتيجة، وكنت في حالة صعبة جدًا، وخصوصا أن الموقف مع رفيق الحياة وزوجتي، ولجأت لله سبحانه وتعالى وبدأت أتحدث مع الله، وقولت له يا رب هي رفيقتي لمدة أكثر من 30 عاما، وأنت القادر على كل شيء وأسألك تقديم الخير".

وقال أبوزيد إن العملية استغرقت 6 ساعات، مضيفًا: "كنت في أصعب حالة ولكني كنت شديد الاتصال بالله ومتواصل الدعاء"، وخرج الدكتور مبتسم وقال لي أن معجزة قد حدثت، وتم إزالة الورم، وكان حميدا، وستعود كما كانت في أحسن صحة.

واستكمل أبوزيد: "سجدت لله شكرا وحمدته على هذه المعجزة والنعمة الكبيرة، وبشكر الله كل يوم في صلاتي على هذه النعمة".

قالت الدكتورة ماجي الحلواني، أستاذ الإعلام، عميد كلية الإعلام الأسبق، خلال الحلقة الثانية عشرة، إنه من المهم أن يتحدث الإنسان إلى الله بشكل مستمر، مشيرةً إلى أنها كلمت الله عندما كان زوجها المعلق الراحل حمادة إمام مريضًا، حيث أُستصل جزءً من أمعائه.

وأضافت "الحلواني"، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد الخطيب، في حلقة اليوم السبت، من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090"، أنها كانت تصلي وتدعو كثيرًا إلى الله وتبكي، حتى يشفي الله زوجها.

وتابعت: "مرة كنت لوحدي في البيت، قرأت القرآن، وفتحت التلفزيون، لقيت مباراة ويستهام والزمالك، وكانت أحب مباراة لزوجي، وكنت حاضرة فيها، وحمادة سجل فيها 3 أهداف، وكان بيشاور لي في المدرج عشان كنا مخطوبين، فأنا شعرت إن ربنا بعتلي الرسالة دي عشان يقولي اتطمني جوزك هيبقى بخير".

وأردفت: "الحمد لله مرت هذه الفترة على خير، وخرج من المستشفى، ومرت بعد هذه الواقعة العديد من السنوات، عشنا فيها بكل حب وخير وسعادة، لكن القدر لا يمهل الإنسان، والله مد في عمره سنوات لكنه استعاد وديعته بعدها، وهو أحق بها".

تحدث الفنان صبري عبدالمنعم، عن علاقته بالمولى -عز وجل -، خلال الحلقة الثالثة عشرة من البرنامج، وعن مناجاته لله، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب.

وقال الفنان صبري عبدالمنعم، إنه لا يمر إنسان بمشكلة إلا ويلجأ لله عز وجل في كل أموره، متذكرا موقفا صعبا مر به في نهاية عام 2000، بعدما شعر بتعب شديد في ذراعه، ولم يكن يعلم مصدر هذا التعب، وكان التعب يتزايد، "كلمت ربنا أعمل ايه، وروحت عملت أشعة مقطعية، والأشعة أوضحت وجود شئ غير طبيعي، وهو ورم يستوجب إزالته، وبالفعل أزاله عن طريق الجراحة".

وأضاف عبدالمنعم أنه بعد العملية بعام، أصيب بـ"كحة شديدة"، والأشعة المقطعية أثبتت وجود ورم كبير في الرئة، وبالفعل أزال الرئة اليمين، وبعدها كان يتحدث مع الله خوفا من انتشار المرض في جسده، "وفي 2004 انتشر في مكان لا يصاب به أحد، واحتار الأطباء في علاجه، وتحدثت مع الله وألهمني الله بطريقة غريبة للعلاج، وبعد شهرين بدأ التحسن، ومحدش وقف جنبي في محنتي غير ربنا وأهلي ومراتي وربنا نجاني".