وجّهت الشرطة النيوزيلندية رسميا، اليوم الثلاثاء، تهمة الإرهاب لمنفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا، التي قضى فيها 51 مسلما.

وذكرت الشرطة في بيان أنّ "تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجّهت إلى برنتون تارنت.

وبحسب الشرطة النيوزيلندية، يواجه تارنت إضافة إلى تهمة الإرهاب، 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة قتل، في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وأوضحت الشرطة أنّ قرار توجيه تهمة الإرهاب اتُخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين، وحُدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو.

وكانت نيوزيلندا بدأت تحقيقا في مذبحة مسجدي كرايستشيرش بالاستماع للأدلة، في وقت سابق من مايو الحالي، بينما وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاعتداء على المسجدين بأنّه "هجوم إرهابي" تم التخطيط له جيدا منذ اليوم الذي أقرّ فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنّه المنفذ.

وكان تارنت، الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، بثّ المذبحة على "فيس بوك" في أسوأ هجوم بالرصاص في نيوزيلندا، وهو محتجز في سجن تحت حراسة أمنية مشددة، ويخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة.