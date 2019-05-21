قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في إطار أواصر التعاون المستمر بين وزارة المالية ووزارة الكهرباء، واستكمالا للمجهودات المبذولة خلال الأعوام الماضية لتحمل جزء من الأعباء المالية المستحقة من الشركة القابضة لكهرباء مصر لدعم مجهودات التطوير الشامل الذي يقوم بها القطاع، فإن وزارة المالية تؤكد استمرارها في مساعده قطاع الكهرباء بوجود 16.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 تلبية لطلب وزارة الكهرباء، وذلك من خلال عدة إجراءات والمعالجة المقترحة، والتي من شأنها تخفيض المديونية على القطاع وتحسين الهيكل التمويلي للشركة القابضة.

وجاء ذلك علي النحو التالي:

- المساهمة في زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة وبما يحسن من الاستدامة والملائمة المالية للشركة.

- قيام وزارة المالية بتحمل جزء من المديونية المستحقة القطاع الكهرباء لصالح بعض الدائنين مثل بنك الاستثمار القومي ووزارة البترول والثروة المعدنية، بالاضافة الي ذلك فإن وزارة الماليه تؤكد التزامها بتحمل عبء اجمالي فاتورة الكهرباء المستحقة علي أجهزة الموازنة العامة للدولة والتي يتم مصادقتها بشكل ربع سنوية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى يتبعها سداد نقدى من قبل وزارة المالية بينما يتم حساب الجزء الغير مسدد من فاتورة الكهرباء كمديونية على وزارة المالية لصالح وزارة الكهرباء.