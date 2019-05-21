النيابة تحقق في اتهام HSBC بتسهيل الاستيلاء لـ"أجنبي" على مليون دولار

تباشر نيابة الدقي تحقيقاتها في واقعة اتهام بنك HSBC بالتزوير وتسهيل الإستيلاء لـ"أجنبي" يحمل الجنسية السعودية علي مليون دولار من تاجر مصري "خلف عبد العال محمد عبد اللطيف، وتبين من تحقيقات النيابة في المحضر رقم 2702 لسنة 2019 إداري الدقي أن البنك استخرجت في 13 يوليو من 2008 حساب جاري رقم "١١-١٠٧٨٨١-١٥" بمبلغ 2000 دولار بالإضافة الي استخراج بطاقة ائتمان ودفتر شيكات من أرقام "٠١١٩٦٠٩إلي ٠١١٩٦٣٢" بدون أي ضمانات قانونية من السعودي "يوسف بن إبراهيم".

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه "خلف عبد العال" في تحقيقات النيابة وقال إنه تمكن من الحصول علي شهادة من مدير عام إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بصفته الإشرافية علي كافة البنوك يطالب فيها إدارة الشئون القانونية لديه بالتحقيق في مخالفات بنك HSBC التي قام بفتح حساب لـ"أجنبي" دخل البلاد بفيزا سياحية ولا يجوز للبنوك فتح حسابات جارية للسائحين الأجانب لأن الشيكات البنكية أوراق مالية تستخرج للأجانب المستثمرين فقط ويكون لديهم شركات مسجلة تجاريًا بالإضافة إلي سجلات تجارية وإقامة دائمة من هيئة الاستثمار.

وأضاف المجني عليه في التحقيقات أن إدارة بنك HSBC قامت بفتح حساب جاري وهمي لـ"السايح" الأجنبي "يوسف بن إبراهيم" بدون أي ضمانات تذكر وساهم ذلك في ارتكابه جريمة النصب والتزوير بعد حصوله علي دفتر شيكات بنكية بإسم البنك وقام بإصدار شيكًا رقم 00119609 بمبلغ مليون دولار بتاريخ 1أغسطس 2008 بدون رصيد بإسم خلف عبدالعال محمد عبد اللطيف، وعندما اكتشفت تلك الجريمة حركت دعوي قضائية ضد صاحب الحساب "الأجنبي" أمام محكمة الجيزة التي عاقبته بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ،وبعدها حصلت علي حكم مدني بالتعويضات من محكمة الجيزة في 18 يناير 2018 بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي قيمة الشيك بمبلغ مليون دولار و5 ملايين جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وحتي الآن لم استطيع الحصول علي المبالغ من صاحب الحساب لأنه هارب خارج البلاد .

وتابع الضحية أن بنك HSBC ملك السايح الأجنبي دفتر شيكات بدون أي ضمانات والدليل علي ذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تثبت أن المواطن السعودي دخل مصر أكثر من 40 مره ذهاب وعودة بأقامة سياحية من منفذ الدخول كما حصلت علي شهادة من هيئة الاستثمار بالبحث في قواعد البيانات المتاحة بالهيئة تبين عدم وجود شركات تم تسجيلها علي قاعدة البيانات يساهم فيها المدعو"يوسف بن إبراهيم".