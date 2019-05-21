أعلنت جمعية الأورمان بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، عن توزيع عدد 350 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في قرية ميت العامل مركز أجا، وقرية المنيل مركز طلخا، ومركز السنبلاوين وتحت رعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، على ترحيب الجمعية الشديد بتعاون الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين في القرى والنجوع وبخاصة الأكثر احتياجًا منها، وأن دعم الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة، في إطار دوره الإنساني الرائد في توزيع المساعدات الموسمية بالإضافة إلى نشاطه الخيري الممتد لدعم الشرائح غير القادرة في أنحاء مصر.

وذكر شعبان، في بيان صحفي، أن التوزيع سيتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في محافظات مصر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مديرياتها المختلفة بالمحافظات وبالتعاون مع المحافظين.

وأوضح بطى الشامسي مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي بمصر، أن توزيع كراتين رمضان يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتي إلى الشعب المصري واستمرارا للتعاون الإنساني الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية.