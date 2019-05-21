أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة 17 مشروعًا متنوعًا، بلغت تكاليفها الاستثمارية 120 مليونا و300 ألف جنيه، توفر حوالى 500 فرصة عمل، بالإضافة إلي العديد من فرص العمل غير المباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الزراعة ومدير مكتب الاستثمار بديوان عام المحافظة، ومدير المنطقة الصناعية ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط العمرانى وأعضاء اللجنة.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على المشروعات مصنع إستخلاص زيوت نباتية بناحية الكيلو 57 على الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير على مساحة 4200 متر2 بتكلفة إستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 22 مليون جنيه والذي سيوفر 95 فرصة عمل.

ووافقت علي إقامة مصنع قفازات طبية على مساحة 25250 متر2 بناحية المهدية بمركز أبو المطامير بتكلفه استثمارية حوالى 20 مليونا و520 ألف جنيه يوفر 20 فرصة عمل، وإقامة محطة خلط وتعبئة تموين سيارات على مساحة 9300 متر2 بناحية ك 57 قرية متولي الشعراوي بمركز أبو المطامير بتكلفة استثمارية 20 مليونا و210 آلاف جنيه يوفر حوالي 34 فرصة عمل.كما وافقت اللجنة علي ترخيص بناء مصنع أسمدة ومخصبات زراعية على مساحة 1500 متر مربع بناحية الكيلو 59 على الطريق الصحراوي بتكلفة إستثمارية للمشروع تقدر بـ10 ملايين و448 ألف جنيه سيوفر حوالي 20 فرصة عمل.