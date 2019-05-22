قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه قبل زيادة أسعار الكهرباء كان حجم العجز فى قطاع الكهرباء يقدر بحوالي 33.5 مليار جنيه في السنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة دشنت الكثير من الاستثمارات لتحسين الخدمة المقدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه لم يُجرى تخفيف الأحمال بداية من 1 يوليو 2015.

وأوضح، أن الزيادة في أسعار الكهرباء لم تكن كبيرة، لافتًا إلى أن من يستهلك 1000 كيلو وات في الشهر يدفع زيادة قدرها .93.5 جنيهًا.

وأشار إلى أن عدد الفواتير التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات في الشهر، بلغ 204 ألف فاتورة في مختلف أنحاء الجمهورية، من أصل 26.5 مليون مشترك.

ولفت، إلى أنه يتم استصدار حوالي 3 مليون فاتورة تستهلك 50 كيلو وات في الشهر بحد أقصى، و 3.9 مليون فاتورة شهريًا لمستهلكي 100 كيلو وات شهريًا، و9.5 مليون فاتورة لمستهلكي 200 كيلو وات بحد أقصى، و6.8 مليون فاتورة لمستهلكي 350 كيلو وات شهريًا بحد أقصى، و2.6 مليون مليون فاتورة لمستهلكي 650 كيلو وات كهرباء بحد أقصى.

وأشار، إلى أن الفئة المحصورة بين استهلاك أكثر من 100 كيلو وات كهرباء و 350 كيلو وات كهرباء هي الأكثر استهلاكا للكهرباء، مشيرًا إلى أنه كانوا يدفعون 188 جنيها في الشهر في عام 2018، وسيدفعون 234 جنيهًا بزيادة تبلغ 46 جنيها، موضحًا أن الفئة الأكبر تدفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 28 و46 جنيهًا.