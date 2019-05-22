قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن كبح جماح اللسان مسؤولية كبيرة ينبغي على الإنسان أن يدركها، مشيرًا إلى أن كلمة واحدة تخرج من الفم قد تخرب بيوتًا وأخرى قد تعمر بيوتا.

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد مقدم برنامج "الله أكرم"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه من الممكن أن تقوم حرب بسبب كلمة، لذلك قال النبي محمد "أمسك عليك لسانك"، وهو ما يدل على أهمية اختيار الكلمات التي تخرج من الأفواه.

وتابع، أن القرآن الكريم أكد أن كل كلمة تُنطق في صحائف وسجلات أصحابها، لافتًا إلى أن هذه الصحائف لا تفوت كبيرة أو صغيرة.

وأردف، أن صيام شهر رمضان قد يكون تأسيسًا لمرحلة تأسيس لتغيير في مسار السلوك اللساني، لأن المسلم يدرب نفسه مرة بعد أخرى في أن يمسك لسانه ولا ينطق إلا بما هو خير.

ولفت إلى أن سماع الكذب بشكل مبالغ فيه والحرص عليه وتحريه بدلًا من تحري الصدق تعظم على صاحبها، لافتًا إلى أنه لا بد من اتخاذ مواقف إيجابية من الكذب وكبح جماح انتشاره.

وأتم: "عندما تتبعنا الشائعات التي تنشر على الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الإجتماعي بصفة خاصة وجدنا أن متوسط الشائعات قد لا يقل عن 20 ألف شائعة في الشهر بداية منذ عام 2017، ولذلك فإننا عندما لا نشارك في قتل الشائعات في مهدها نكون مشاركين بلا ريب في هذا الكذب".